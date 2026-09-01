Es gibt auf der ganzen Welt nur eine Person, die Novak Djokovic sagen darf, wann es beim ihm genug ist mit Tennis, und diese Person ist: Novak Djokovic. Und doch herrschen nun einmal Gesetze der Natur, die selbst einem Ausnahmesportler die Grenzen aufzeigen. Das Konzept der Langlebigkeit, in der Marketingbranche als „Longevity“ längst ein boomender Wirtschaftszweig, hat den Serben aus Belgrad weit gebracht: 24 Grand-Slam-Titel errang er, einst unter Bombendonner als Kind aufgewachsen, die Liste seiner Rekorde und Bestleistungen ist einmalig. Er ist, gemessen an den Erfolgen, der größte männliche Spieler seines Sports, den es je gab.
MeinungTennisprofi Novak DjokovicDas Karriereende fragt selten höflich an
Kommentar von Gerald Kleffmann, New York
Lesezeit: 3 Min.
Sein Ziel lautet Olympia 2028: Doch die Frage ist, ob sich Novak Djokovic einen Gefallen damit tut, wenn er so lange als Tennisprofi weiterspielen will.
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