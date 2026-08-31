In den Momenten nach dem Spiel war Novak Djokovic sichtlich bemüht, alles so normal aussehen zu lassen wie möglich. Seinem Gegner, dem Argentinier Mariano Navone, gratulierte er mit einem gütigen Lächeln am Netz. Dann packte der Tennisprofi in Ruhe seine Sachen zusammen, während Navone vor dem Publikum im Arthur Ashe Stadion von Flushing Meadows jubelte. Den lauteren Applaus allerdings bekam der 39-jährige Serbe, der soeben nach vier Stunden und 36 Minuten und fünf Sätzen (6:7, 7:5, 6:4, 2:6, 1:6) in der ersten Runde der US Open ausgeschieden war.