Coco Gauff bei den US Open:Eine 19-Jährige am Limit

Von Jürgen Schmieder, New York

Es ist gut, dass es Leute wie Courtney Ngyuen gibt, die im Zirkus der US Open stets die Ruhe behält. Man kennt die Journalistin der Frauentour WTA aus der Netflix-Serie "Breaking Point": Sie ist die Person, die einem erklärt, was da eigentlich passiert und wie Tennis funktioniert. Kann also vorkommen, dass ein paar Reporter ausflippen im Presseraum, weil es eine Überraschung geben könnte; die Regel ist aber: So lange Courtney ruhig bleibt, sollte man das auch tun. Was aber, wenn sie plötzlich anfängt, ein bisschen auf dem Stuhl zu wackeln und hin und wieder sogar aufzustehen? Dann droht laut Courtney-Seismograf ein Erdbeben der Stärke acht.