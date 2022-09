Carlos Alcaraz und Casper Ruud spielen am Sonntag nicht nur um den Sieg bei den US Open, sondern auch darum, wer danach die Nummer eins der Weltrangliste ist. Das Turnier zeigt: Das Männer-Tennis dürfte künftig Kinospannung haben.

Von Jürgen Schmieder, New York

Nun ist es amtlich: Es wird von Montag eine neue Nummer eins im Männer-Tennis geben; es ist allerdings noch nicht gewiss, wer das sein wird. Carlos Alcaraz und Casper Ruud werden im Finale am Sonntag sowohl um den US-Open-Sieg als auch die Führung in der Weltrangliste spielen - ein echter Showdown also, wie das Duell zweier Pistoleros auf der Hauptstraße einer Westernstadt.

Alcaraz könnte Lleyton Hewitt als jüngste Nummer eins der Geschichte ablösen. Er ist am Sonntag 19 Jahre und 129 Tage alt, der Australier war seinerseits 20 Jahre und 268 Tage alt. Es wird auch die Nummer eins mit den wenigsten Punkten seit Einführung der Wertung sein. Die meisten hatte Djokovic im Juni 2016: 16950; der neue Führende wird rund 10 000 weniger haben - das liegt auch am Chaos der Punktevergabe in diesem Jahr (in Wimbledon gab es keine Punkte), der Nicht-Zulassung von Djokovic in Melbourne (gerechtfertigt) und New York (nicht gerechtfertigt), aber auch daran, dass sich etwas getan hat im Männer-Tennis.

Die Amerikaner sagen in solchen Momenten gerne: "There's a new sheriff in town", und in diesem Fall könnte es keine treffendere Analogie geben als die des Gesetzeshüters in einer Westernstadt. Zwei Jahrzehnte lang haben sich Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic um diese Rolle gestritten. Sie haben dabei zahlreiche Desperados aus der Stadt verjagt, auch wenn hin und wieder mal einer eine Zockerei im Saloon (also ein Grand-Slam-Turnier) gewonnen hat wie zum Beispiel Stan Wawrinka oder Andy Murray - der übrigens 41 Wochen lang auch mal Sheriff gewesen ist.

Insgesamt, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, waren die großen Drei 17 Jahre und acht Wochen an der Spitze des Männer-Tennis, und es könnte noch ein bisschen was dazukommen: Djokovic wird überall, wo er hindarf, als Favorit gelten; und der Vollständigkeit halber muss erwähnt sein: Djokovic fehlte nicht bloß in Melbourne und New York, für seinen Wimbledonsieg bekam er keine Punkte, weil die Veranstalter russische Sportler ausgeschlossen, der Verband deshalb aber keine Punkte vergeben hatte.

Detailansicht öffnen Ein besonders virtuoser Kandidat für die Spitze im Welttennis: der Italiener Jannik Sinner. (Foto: Frank Franklin II/AP)

Auch Nadal dürfte nach der Gesundung seine Körpers und der Geburt seines ersten Kindes zurückkehren und um Titel spielen. Nur Federer reitet nun doch unübersehbar dem Sonnenuntergang entgegen.

Erstaunlicherweise war das nicht langweilig, es flog kein Heuballen durch die Stadt, wie es zum Beispiel im Schwergewichts-Boxen während der Regentschaft der Klitschko-Brüder gewesen ist. Das lag an der Zuspitzung dieser Dreiecks-Duelle, aber auch daran, wie die großen Drei diese Westernstadt behüteten - mit großem Respekt, als Bewahrer von Traditionen und gleichzeitig neugierige Förderer neuer Ideen: Federer als Erfinder des Laver Cups, Djokovic als Impulsgeber bei Tarif-Debatten, Nadal als jemand, dem man zutraut, gemeinsam mit seinem Onkel Toni den Nachwuchs zu fördern.

Die Branchenbesten setzen den Ton für alle anderen, im Umgang mit Kollegen, Fans, Schiedsrichtern. Im besten Fall erledigen sie das nicht mit Sheriffstern oder Revolver als Legitimation, sondern mit natürlicher Autorität aufgrund von Erfolgen und ihrem unendlichen Respekt vor diesem Spiel. Wenn man sich bei den US Open so umsah: Alle, die sich um die Nachfolge als Sheriff bemühen, scheinen zu kapieren, was das bedeutet.

Der Ton, den die neuen Leute im Tennis setzen, macht Lust auf mehr

Es steht also nicht zu befürchten, dass in dieser Westenstadt nun das Chaos ausbrechen wird, obwohl sich in den kommenden Jahren rund zehn Spieler regelmäßig um Siege im Saloon oder dieses Amt des Sheriffs bewerben dürften. Man darf sich auf zahlreiche packende Duelle in der Mittagssonne freuen, und wenn diese US Open eines gezeigt haben im Männertennis: Es ist eine florierende Stadt mit vielen tollen Gesetzeshütern und hungrigen Goldgräbern wie Frances Tiafoe oder Jannik Sinner, und wirklich jeder Western braucht ja auch spannende Desperados wie Nick Kyrgios. Der Ton, den die neuen Leute setzen, macht Lust auf mehr.

Das nächste große Treffen auf dem Marktplatz ist absehbar, es wird dort um die Position des Sheriffs am Ende der Saison gehen: die Finals in Turin, wo sich von 13. November an die besten Acht der Rangliste treffen werden. Zur Einstimmung könnte man die besten Western-Pistolero-Duelle angucken (High Noon; Silverado; Blazing Saddles; und natürlich The Good, the Bad and the Ugly), wenn diese US Open aber eines gezeigt haben: Das Turnier in Turin dürfte mindestens genauso spannend werden wie diese Filme.