Einer der wohl kältesten Handshakes in der Geschichte des Tennis: Andy Murray (rechts) ist nicht an Nettigkeiten mit Stefanos Tsitsipas interessiert.

Von Jürgen Schmieder, New York

Andy Murray wollte, das war ihm wichtig, nur ja nicht wie der schlechte Verlierer daherkommen nach der Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas. Der britische Tennisprofi hatte bei den US Open fast fünf Stunden lang bewiesen, dass er noch immer epische Dramen liefert und Stoff für Heldensagen. "Ich sollte nun darüber reden, was für ein fantastischer Spieler er ist und wie toll es für mich ist, nach all dem, was in den letzten vier Jahren so passiert ist, eine derartige Leistung abzuliefern - aber ich rede über Toilettenpausen, medizinische Auszeiten und Verzögerungen", sagte Murray und mühte sich redlich, der Gentleman zu bleiben, der er nun mal meistens ist - denn: Wäre das alles in einem Pub am Freitagabend in Murrays Geburtsort Glasgow passiert, er hätte Tsitsipas wohl gepflegt eine gescheuert.

Ganz konkret ging es um all die Pausen, die sich Tsitsipas während einer Partie so gönnt: Toilettenbesuch nach dem zweiten Satz, Schlägerwechsel während Rückstand beim eigenen Aufschlagspiel im dritten (Murray: "Ich hatte 0:30 in diesem Moment..."), medizinische Auszeit wegen einer Blessur am linken Fuß nach dem Durchgang: "Er spielte danach zweieinhalb Stunden lang weiter und bewegte sich gut. Ihm hat nichts gefehlt."

Dann, nach dem vierten Satz, blieb der Stuhl von Tsitsipas fast acht Minuten lang leer - noch eine Toilettenpause. "Das ist doch alles kein Zufall", schimpfte Murray: "Es ist Schrott, und das weiß er auch. Er ist ein brillanter Akteur, aber ich habe den Respekt vor ihm verloren."

"Steh' auf", brüllt Murray zornig zum Griechen: "Was machst du da?"

Es sind heftige Vorwürfe gegen Tsitsipas, die den Tennissport aber auf einer größeren Ebene beschäftigen, weil er nicht der einzige ist. Die Gegnerinnen von Angelique Kerber und Andrea Petkovic in New York gönnten sich jeweils ausgiebige Toilettenbesuche, es gab am ersten Turniertag zahlreiche Pausen und damit den Verdacht, dass einige Akteure die Regeln so auslegen, sich einen unlauteren Vorteil zu verschaffen. "Es geht gar nicht mal so sehr um die Psyche. Wir wussten vorher, dass es passieren würde", sagte Murray: "Wenn du ein brutales Match wie dieses absolvierst und eine achtminütige Pause einlegst, dann fährt der Körper runter."

Detailansicht öffnen Warten auf den Griechen: Andy Murray muss sich mal wieder die Zeit vertreiben, bis Stefanos Tsitsipas zurückkehrt. (Foto: ELSA/AFP)

Stimmt schon: Als der Stuhl von Tsitsipas leer blieb, saß Murray erst gelangweilt rum, dann blies er sich kalte Luft aus diesem ulkigen Gerät neben sich ins Gesicht. Danach spielte er mit Tennisbällen, er debattierte mit Schiedsrichter Nico Helwerth ("Findest du das in Ordnung?"), tippelte an der Grundlinie, spielte mit den Ballkindern. Tsitsipas kehrte in aller Ruhe auf den Platz zurück, gab seine Maske gelassen einem Ballkind, holte sich Wasserflaschen und setzte sich dann erst einmal hin. Das war für Murray der Moment, in dem es im Pub in Glasgow eine Schlägerei gegeben hätte. "Steh' auf", brüllte Murray: "Was machst du da?" Nun, was Tsitsipas tat: Er gewann direkt danach das Aufschlagspiel von Murray, es war das entscheidende Break beim 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4 in der ersten Runde zugunsten des Griechen.

Aus der Sicht von Tsitsipas, und sicherlich auch aus der von dessen Vater Apostolos und Trainerfuchs Patrick Mouratoglou: alles richtig gemacht, brenzlige Situation gegen einen gefährlichen Gegner abgewendet, knifflige Partie in der ersten Runde überstanden. "Wenn er mir was sagen will, dann sollte er direkt zu mir kommen", sagte Tsitsipas, bei anderen Fragen zum Thema verwandelte er sich in Teflon: "Ich habe keine Regeln gebrochen, und ich sehe keinen Grund, warum das nun ein Problem sein sollte." Und auf den Vorwurf, den bereits Alexander Zverev kürzlich beim Turnier in Cincinnati angedeutet hatte, dass sich Vater und Sohn während dieser Pausen per Handy verständigen: "Das habe ich nie getan. Es ist lächerlich, so was überhaupt zu denken."

Die Amerikaner haben einen lakonischen Satz dafür, was da im Tennis gerade passiert: "Don't hate the player, hate the game." Also: Was kann Tsitsipas dafür, dass die Regeln sind, wie sie sind? Und ist es nicht ganz konkret die Aufgabe eines Profisportlers, im Rahmen des Reglements alles zu tun, um zu gewinnen? Der Bessere ist eben nicht immer der Beliebtere, der Talentiertere, sondern manchmal auch der Ausgebufftere.

Die Regeln müssen geändert werden, ganz dringend

Tennisspieler sind bisweilen herrliche Neurotiker; es gibt die immergleichen Fummeleien Rafael Nadals vor Ballwechseln oder während der Seitenwechsel, die Obsession von Roger Federer mit der Zahl Acht oder den Tick von Novak Djokovic, den Ball vor dem Aufschlag je nach Stresslevel bis zu 20 Mal aufzutippen.

Die Eigenheit von Tsitsipas sind die Pausen, er verhält sich dem Reglement entsprechend, und warum sollte sich ausgerechnet in der Einzelhaft-Sportart Tennis (in keiner anderen Disziplin sind Athleten so lange allein und ohne erlaubten Kontakt zu anderen wie bei einem Fünf-Satz-Match) jemand darum scheren, was der Unterlegene denkt? Eine moralische Debatte ist nicht zielführend, Tsitsipas sagte: "Die Gefühle meines Gegners sind nicht wirklich meine Priorität da draußen auf dem Platz."

Detailansicht öffnen "Findet Ihr das in Ordnung?" Andy Murray (rechts) führt eine nicht repräsentative Umfrage unter Referees durch (links der ehemalige Chefschiedsrichter Gerald Armstrong, in der Mitte Eva Asderaki). (Foto: Elsa/AFP)

Doch diese Regeln müssen geändert werden, ganz dringend, und Murray sagte als Mitglied des Spielerrats, dass es bereits Vorschläge gebe - Punktverlust bei Wechsel des Schlägers während eines Aufschlagspiels oder Aufgabe eines Spiels bei zu langer Toilettenpause: "Dann startest du einen Satz eben mit 0:1-Rückstand." Wie notwendig diese Änderung des Reglements ist, zeigte das Gespräch des wütenden Murray mit Schiedsrichter Helwerth während der langen Pause. "Vergiss die Regeln", sagte Murray: "Ich will deine Meinung, ob du das in Ordnung findest." Helwerth sagte, und er sprach allen Tennisfans, die nicht verwandt oder befreundet mit Tsitsipas sind, aus der Seele: "Nein, das tue ich nicht."

Meinungen sind freilich wie Nasen: Jeder Mensch hat eine. Der Tennisverband muss eine Lösung finden, die keine zwei Meinungen mehr zulässt. Er sollte die wahnsinnig lauten Buhrufe im Arthur Ashe Stadium gegen Tsitsipas bei dessen Pausen und Mätzchen als unmissverständliche Botschaft interpretieren. Die Leute wollen an so einem Tag über dieses tolle Match sprechen, über die Spielfreude von Tsitsipas und das Löwenherz von Murray, und ganz gewiss nicht über einen Stuhl, der acht Minuten lang leer bleibt.