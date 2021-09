Deutsche Männer bei den US Open:Die Drei von der Tennisanlage

Zverev, Gojowczyk und Otte stehen in New York im Achtelfinale - einen derart großen Andrang der deutschen Männer gab es bei einem Grand Slam seit 24 Jahren nicht mehr. Auch, weil die Drei sich gegenseitig helfen.

Von Jürgen Schmieder, New York

Alexander Zverev, Peter Gojowczyk, Oscar Otte. Drei Männer aus Deutschland im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers, das hat es seit 1997 (Boris Becker, Michael Stich und Nicolas Kiefer in Wimbledon) nicht mehr gegeben. Zwei Vertreter sind große Überraschungen, und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der dritte beinahe eine große Überraschung erlebt hätte: Zverev spielte am Samstagabend im Arthur Ashe Stadium gegen Jack Sock und hatte im ersten Satz so was von keine Chance gegen die präzisen Aufschläge und die peitschende Vorhand des Gegners. "Wenn das so weiter gegangen wäre, würde ich jetzt den Urlaub planen und nächste Woche in Südfrankreich am Strand liegen", sagte Zverev später - doch es war nicht so weitergegangen. Sock plagte sich mit einer Blessur am Oberschenkel, er spielte zwar noch kurz weiter, gab letztlich aber beim Stand von 6:3, 2:6, 3:6, 1:2 auf.

Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie Zverev auf den Rückstand, vor allem auf die elektrisierende Spielweise des Widersachers reagiert hätte. "Man kann nicht viel tun, wenn einer so spielt, wie er das getan hat", sagte Zverev; doch irgendetwas hätte er ja anstellen müssen, um diese Partie noch zu gewinnen. Zverev ist derzeit - nach Novak Djokovic, der in New York auch das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres gewinnen kann - der beste Spieler der Welt, wenn er dem Gegner seine Spielweise aufzwingen kann: Dominanz über den Aufschlag, aggressive Grundschläge, außerordentliche Fitness.

Er will freilich auch der Beste der Welt sein, wenn er bei einer Partie über drei Gewinnsätze gegen einen der talentiertesten Spieler der Welt improvisieren muss. (Sock wurde mal auf Platz acht der Weltrangliste geführt, plagt sich aber immer wieder mit Verletzungen und dem, was gemeinhin als Lebensweise eines Profisportlers bekannt ist.) Nun war Zverev also gefordert, per Rückhand-Slice eventuell das Tempo zu reduzieren, Aufschläge zu variieren, verblüffende Schläge zu wählen. Es kann sein, dass er das schon bald auch gegen Jannik Sinner wird leisten müssen, seinen Kontrahenten im Achtelfinale. Der 20 Jahre alte Italiener hatte sich zuletzt mit Gael Monfils eine wahnwitzige Partie geliefert - aber gut: Wer liefert sich keine wahnwitzige Partie mit dem wahnwitzigen Franzosen?

Detailansicht öffnen "So blöd das jetzt klingen mag, aber ich wusste, dass meine Zeit kommen würde": Oscar Otte steht zum ersten Mal in seiner Laufbahn im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. (Foto: Paul Zimmer/Imago)

Tennisspieler sind weltreisende Ich-AGs, am Ende sehen sie nur auf sich, und doch ist bei den US Open gerade zu sehen, wie sich die drei Deutschen gegenseitig helfen. "Ich habe ihn vorhin in der Kabine getroffen", sagte Zverev über Otte, der am Nachmittag gegen den Italiener Andreas Seppi 6:3, 6:4, 2:6, 7:5 gewonnen hatte und nun auf den Italiener Matteo Berrettini trifft: "Ich habe ihm gesagt: 'Hat es wirklich 28 Jahre gedauert, bis zu merkst, dass du richtig gut Tennis spielen kannst?'" Stimmt schon: Otte ist ein großes Talent, plagt sich aber immer wieder mit Verletzungen und dem, was gemeinhin als Lebensweise eines Profisportlers bekannt ist. "So blöd das jetzt klingen mag, aber ich wusste, dass meine Zeit kommen würde", sagte Otte: "Ich habe viel an meinem Körper gearbeitet, ein paar Schalter umgelegt und bin nun stabiler."

Otte ist bislang die Wohlfühl-Geschichte dieser US Open. Er hatte in der Qualifikation bei zwei seiner drei Spiele jeweils Matchbälle abwehren müssen, nun steht er zum ersten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Während der Partie ließ er sich von einem kleinen Fan im Borussia-Dortmund-Trikot anfeuern ("der hat ja vier Stunden lang voll Rabatz gemacht"), und nach einer Monfils-Gedächtnis-Hechtrolle und dem Gestengruß an FC-Köln-Stürmer Anthony Modeste ("hat mal zwei Häuser weiter gewohnt") lief er sofort zum jungen Fan für ein gemeinsames Foto. Ansonsten plauderte er über, nun ja, Kulinarisches: "Meine Schwester und ihr Mann sind Fans von Taco Bell und Chick-Fil-A (Schnellrestaurants, Anm. d. Red.), also muss ich das oft essen." Und er redete über die Partie gegen Berrettini: "Ich will da jetzt nicht rausgehen und die Zeit genießen. Ich will gewinnen." Das könnte er tatsächlich, zumindest bei den härtesten Aufschlägen liegt er in der Turnierstatistik an erster Stelle und damit noch vor dem italienischen Kanonier: mit 243 Stundenkilometern.

Und Gojowczyk, der am Sonntagabend gegen den 18 Jahre alten Stefanos-Tsitspas-Besieger Carlos Alcaraz aus Spanien antreten muss: "Der sagte mir bislang immer: 'Du musst nachziehen, Junge'", berichtete Otte über den Münchner: "Er ist ja immer einen Tag eher dran, und am Sonntag werde ich zum Beispiel ihn einschlagen, und er wird mich dann am Montag einschlagen." Sie helfen sich also gegenseitig, die Drei von der Tennisanlage in Flushing, und das soll noch ein bisschen weitergehen. Becker, Kiefer und Stich erreichten 1997 in Wimbledon zumindest das Viertelfinale.