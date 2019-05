3. Mai 2019, 19:53 Uhr Tennis Trost von den Rängen

Beim Münchner Turnier haben sich deutsche Teilnehmer in Serie verabschiedet. Auch der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger Alexander Zverev verliert im Viertelfinale.

Von Max Ferstl

Ein paar Augenblicke lang glaubte Alexander Zverev, dass er gewonnen hatte. Dass sein Gegner den Ball ins Aus geschlagen hatte. Dass er drei Matchbälle im zweiten Satz des Viertelfinals der BMW Open gegen den Chilenen Christian Garin abgewehrt hatte. Dass er dieses Match mit seinen vielen Wendungen und Wirrungen auf seine Seite gezerrt hatte. Dass er endlich eines dieser knappen Matches gewonnen hatte, die zuletzt so oft verloren gegangen waren. Doch die Schiedsrichterin glaubte all das nicht. Sie fand, der Ball habe die Linie berührt. Zverevs Matchball: vergeben. Das Match: ging verloren. Die Chance, die Saison endlich in Schwung zu bringen: fürs erste vergeben.

Zverev schlich mit hängenden Schultern vom Centercourt am MTTC Iphitos, er fuhr sich durchs Haar. Er winkte den Zuschauern zu, die Beifall auf ihn regnen ließen. Es klang wie Trost. Sie wussten, dass er gekämpft hatte, wenn auch nicht gut gespielt: 4:6, 7:5, 5:7. Der ungesetzte Garin hat Zverev bezwungen, den besten deutschen Tennisprofi, Nummer drei der Weltrangliste, den Sieger der vergangenen beiden Auflagen des Münchner Turniers.

Doch dieser Spieler ist Zverev gerade nicht, zumindest spielte er am Freitagnachmittag nicht so. Immer wieder ließ er sich weit hinter die Grundlinie drängen. Garin kontrollierte Punkte und Tempo. Zverev agierte passiv und produzierte viele Fehler - die denkbar ungünstigste Kombination im Tennis, die für Unsicherheit und fehlendes Selbstvertrauen spricht.

Die BMW Open in München waren in den vergangenen Jahren ein Turnier, das zuverlässig Überraschungen produzierte. Und meistens waren es deutsche Spieler, die hervorragten. 2018 schafften Zverev und Philipp Kohlschreiber ein rein deutsches Finale. Im selben Jahr gelang Maximilian Marterer der Durchbruch, als er bis ins Halbfinale vordrang. Im Jahr zuvor hatte sich überraschend Yannick Hanfmann aus der Qualifikation bis ins Viertelfinale vorgespielt. In diesem Jahr ist vieles anders. "Wir Deutschen haben gerade eher eine schwierige Phase", hatte Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann zu Beginn des Turniers gesagt, und die Woche hat diese Einschätzung bestätigt.

Von fünf deutschen Qualifikanten schaffte es nur Yannick Maden ins Hauptfeld. Von sieben deutschen Startern hat nur noch Philipp Kohlschreiber eine Chance aufs Halbfinale (dessen Match gegen Matteo Berrettini war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Mit Zverev hat sich der prägende deutsche Spieler verabschiedet, das Gesicht des Turniers. Eine große Überraschung ist sein Aus allerdings nicht - seit dem Turnier in Acapulco hat Zverev keine zwei Matches in Serie bei einem Turnier gewonnen. Es ist die wohl schwierigste Phase seiner Karriere. Wenn der Beste schwächelt, fallen die Schwächen der anderen umso stärker auf. Oder?

Lars Uebel sieht das etwas anders. Zumindest was die zweite Reihe hinter Zverev und Kohlschreiber betrifft. Für viele ist Uebel als Cheftrainer an der Tennisbase in Oberhaching verantwortlich. Er findet, dass die Deutschen ein "normales Turnier" gespielt hätten: "Die Erwartungshaltung in Deutschland ist immer, dass nur der Sieg zählt." Das sei aber nicht die Realität. 2017 und 2018 seien Ausnahmen gewesen, 2019 eher die Norm. Die meisten Deutschen hätten gegen Gegner verloren, die in der Rangliste besser platziert seien. Man müsse die Einzelfälle betrachten.

Zum Beispiel Maximilian Marterer, aktuell auf Platz 100. Der 23-Jährige verlor gegen Juan Ignacio Londero, den Weltranglisten-80., der in diesem Jahr schon ein Turnier gewonnen hat. Marterer erlebt gerade ein typisches Jahr nach dem Durchbruch und erfährt, was es bedeutet, nicht mehr als Außenseiter anzutreten, nicht mehr als der Unbekannte, der frei aufspielen kann. "Das erste Jahr wird man von einer gewissen Euphorie getragen", sagt Uebel. Im zweiten würden sich die Gegner besser einstellen: "Schon geht das Selbstvertrauen runter." Noch komplizierter ist die Situation für Hanfmann, den Überraschungsmann von vor zwei Jahren, der in der Qualifikation scheiterte. Hanfmann plagt seit Monaten eine Sehnenverletzung im Ellenbogen - das dauert.

Genau genommen hat es ja auch eine Überraschung gegeben: Rudolf Molleker, das wohl größte deutsche Talent, gewann eine Runde und hielt einen Satz lang gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit. Uebel bescheinigt Molleker, der eine kurze Zeit in Oberhaching trainierte, eine "grundsätzlich positive Entwicklung", sagt aber auch, dass er sich noch stabilisieren müsse: "So wie er sich hier präsentiert hat, habe ich keine Bedenken, dass wir einen guten Mann haben." Einen, bei dem es bald keine Überraschung wäre, wenn er bei Turnieren weit kommt.