In der Not helfen viele Sportler gerade nach Kräften. Manche nähen Masken, andere stapeln Lebensmittel oder kaufen für Risikopersonen ein. Nun macht Novak Djokovic, der Weltranglistenerste im Tennis, darauf aufmerksam, dass unter jenen, die Hilfe benötigen während der Corona-Pandemie, auch Sportler sind: Gemeinsam mit seinen prominenten Weggefährten Rafael Nadal und Roger Federer hat er Ideen für einen Unterstützungsfonds für Tennisspieler auf den Weg gebracht.

Seit der Spielbetrieb im Tennis ruht und eine Turnierabsage auf die nächste folgte, sind für Profis weltweit die Verdienstmöglichkeiten versiegt. Djokovic, der Präsident des Player Councils der ATP, kennt Schicksale von Athleten, die vor dem Ruin stehen. "Viele von ihnen denken darüber nach, den Beruf aufzugeben, weil sie finanziell einfach nicht überleben können", lautet sein Appell. "Wir müssen versuchen, uns um sie alle zu kümmern." Denn sie seien die Basis des Tennissports.

Der Aufruf, aus dem unter anderem Sports Illustrated zitiert, war offenbar an eine WhatsApp-Gruppe gerichtet, in der sich ein Großteil der besten hundert Tennisprofis austauscht. Aus diesem Kreis soll sich nach den Plänen von Djokovic und seinen ATP-Council-Kollegen Nadal und Federer die neue Solidargemeinschaft bilden, denn die Top 100 gelten als gut situiert. Prekär hingegen ist die Lage für Akteure auf den hinteren Weltranglistenplätzen zwischen Position 250 und 700, die oft mehr schlecht als recht versuchen, mit dem Filzballspiel den Lebensunterhalt zu verdienen. An diese soll der Hilfsfonds ausgeschüttet werden, sofern, wie erhofft, 4,5 Millionen Dollar zusammenkommen.

Im Detail sehen die Pläne zunächst vor, dass die Einzahlungen der vermögenden Profis in die Solidarkasse gestaffelt werden: Zwischen 5000 und 30 000 Dollar, wer ganz oben im Ranking steht, der spendet auch mehr. Die ATP hat anscheinend bereits eine Million Dollar zugesagt. Erwartet wird nun, dass sich auch die vier Grand-Slam-Turniere solidarisieren: Denn bei diesen Tennis-Messen in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York werden jährlich die höchsten Umsätze erwirtschaftet.

Noch existiert der Hilfsfonds nur auf dem Papier, aber erste Reaktionen sind vielversprechend: So zeigte sich der deutsche Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe "prinzipiell sehr angetan von der Idee, dass die Topverdiener unseres Sports sich für die schlechter Verdienenden einsetzen". Stebe, 29, hatte aus dem Internet von der Aktion erfahren, weil er auf Weltrangposition 133 offenbar nicht zum Kreis der von Djokovic angeschrieben potenziellen Großspender zählt. Doch er kennt die Nöte vieler Kollegen im Tour-Tross. Wer jenseits von Platz 250 rangiert, sagte er der SZ, habe keine Chance, sich für die Grand Slams und die großen Prämien zu empfehlen. Zwar wurde in den letzten Jahren das Preisgeld gerade bei den Qualifikationsturnieren beträchtlich angehoben; so erhielt ein Aspirant bei den Australian Open im Januar in der ersten Qualifikationsrunde 12 000 Dollar auch bei einer Niederlage, eine Steigerung von 30 Prozent gegenüber 2019. Aber besonders auf den zweit- und drittklassigen Tennis-Touren sind die Prämien oft so mickrig, dass sie die Reisekosten nicht decken. Die Schere zwischen Arm und Reich im Tennis ist weiter enorm.

"Eine wunderbare Initiative", nennt Dirk Hordorff, der Vizepräsident des Deutschen Tennis-Bundes, die Solidaraktion deshalb. Aber er stellt fest: Wenn in einer Sportart die Nummer 250 der Welt von ihrem Beruf nicht leben kann, "dann läuft da einiges falsch".