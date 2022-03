Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic und sein Trainer Marian Vajda trennen sich. Der 20-malige Grand-Slam-Gewinner Djokovic erklärte auf seiner Website, dass die Einigung zur Beendigung der Partnerschaft bereits bei den ATP-Finals im November in Turin gefallen sei. Insgesamt arbeiteten Djokovic, 34, und der 56-jährige slowakische Coach fünfzehn Jahre lang zusammen. Am Montag hat Djokovic nach 361 Wochen seine Position als Nummer eins der Weltrangliste an den Russen Daniil Medwedew verloren. "Marian war in den wichtigsten und denkwürdigsten Momenten meiner Karriere an meiner Seite. Gemeinsam haben wir Unglaubliches erreicht, und ich bin ihm sehr dankbar für seine Freundschaft und sein Engagement in den letzten 15 Jahren", würdigte Djokovic seinen Trainer. Er wird weiter vom früheren Weltklassespieler Goran Ivanisevic betreut, der seit 2019 zu seinem Team gehört. Anfang des Jahres hatte Djokovic wegen seiner Corona-Impfverweigerung Australien vor den Australian Open in Melbourne verlassen müssen.