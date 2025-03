Der frühere australische Tennisprofi Fred Stolle ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilte der Verband Tennis Australia mit, der den zweimaligen Grand-Slam-Sieger als „Ikone“ würdigte. Der in Sydney geborene Stolle gehörte zur goldenen Ära der Australier in den 1960er- Jahren um Rod Laver und Roy Emerson. Neben Siegen bei den French Open 1965 und den US Open 1966 gewann er dreimal den Davis Cup sowie zehn Doppel- und sieben Mixed-Titel bei Grand-Slam-Turnieren. 1966 gewann er auch das Turnier am Hamburger Rothenbaum, später wurde er Trainer und TV-Kommentator.