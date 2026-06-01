Das Tennis -Comeback ist perfekt: Serena Williams kehrt im Alter von 44 Jahren ins internationale Wettkampftennis zurück. Dies bestätigten die Frauen-Tour WTA und die Veranstalter des Turniers im Londoner Queen’s Club am Montag. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA wird eine Wildcard für das in der kommenden Woche beginnende Rasenturnier erhalten.

„Der Queen’s Club scheint mir der perfekte Ort zu sein, um dieses neue Kapitel zu starten“, sagte Williams: „Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der legendärsten Bühnen dieses Sports anzutreten.“

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Serena Williams soll Berichten zufolge an der Seite der jungen, 19 Jahre alten Victoria Mboko antreten – die 19 Jahre alte Kanadierin hielt sich bei den French Open in Paris bedeckt, dementierte aber nicht. Auch für das WTA-Turnier in Berlin (ab 15. Juni) ist Williams ebenfalls als Teilnehmerin am Doppel-Wettbewerb im Gespräch.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin postete am Montag zudem ein Video, dass die bisherigen Spekulationen anheizte, ohne zunächst ins Detail zu gehen. „Gute Nachrichten verbreiten sich schnell“, schrieb Williams in den Sozialen Medien zu den Bildern, die sie auf dem Tennisplatz zeigen: „Ich nehme an, ihr habt alle davon gehört?“

Im vergangenen Jahr war Serena Williams wieder in den Anti-Doping-Testpool eingetreten, das hatte Spekulationen über ihre Rückkehr geweckt. Sie hatte ihre einzigartige Karriere 2022 bei den US Open beendet.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka würde ein Comeback ihrer Kollegin begrüßen. „Es wird die Leute dazu bringen, Tennis zu schauen, denn sie zieht immer ein großes Publikum an. Ich werde mir das erste Match auf jeden Fall ansehen. Ich glaube, das werden viele tun“, sagte die Japanerin bei den French Open.

Venus Williams, 45, die ältere Schwester von Serena und siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im Einzel, hat ihre Karriere nie offiziell beendet und tritt weiter sporadisch bei hochklassigen Turnieren auf. Sie spielt in diesem Sommer unter anderem in Bad Homburg.