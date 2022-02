Reilly Opelka und der "Marathon-Experte" John Isner haben in Dallas für einen Tennis-Weltrekord gesorgt. Sie absolvierten den längsten Tiebreak seit Bestehen der Spielervereinigung ATP (1990). Im Halbfinale des Turniers setzte sich Opelka mit zweimal 7:6 gegen seinen US-Landsmann Isner durch, der Tiebreak des zweiten Satzes endete mit 24:22. Isner war auch am bislang längsten Match der Tennisgeschichte beteiligt. 2010 hatte er gegen den Franzosen Nicolas Mahut in Wimbledon 11:05 Stunden lang gekämpft, der letzte Satz, der alleine 8:11 Stunden dauerte, endete damals 70:68 für Isner.