Was er meinte: „Jeder war so fokussiert, es herrschte eine ganz spezielle Atmosphäre, die schwer in Worte zu fassen ist“, erzählt Kas. Dies bei einer „Ansammlung von Einzelsportlern“ zu erleben, sei wirklich speziell gewesen. Kas, Wimmer und die Tennisspieler des TC Großhesselohe waren am vergangenen Sonntag in Frankfurt im Einsatz, am letzten Spieltag der Männer-Bundesliga, der für den Klub aus Pullach bei München zu einem historischen wurde: Durch den 4:2-Erfolg über den FTC Palmengarten sicherte er sich den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, und das ein Jahr vor der 100-Jahre-Feier. Es war die erste deutsche Meisterschaft eines bayerischen Tennisklubs seit 1998, als der TC Amberg am Schanzl erfolgreich gewesen war.

Gleich vier Klubs konnten sich am letzten Spieltagswochenende noch Hoffnungen auf den Titel machen, darunter auch der TC 1860 Rosenheim. Das Rennen machte Großhesselohe. „Das war einer der schönsten Tage meines Tennislebens“, sagt Bernard Eßmann, der Bundesliga-Sportchef des Vereins. Er hat selbst für den Klub Bundesliga, Männer 30, gespielt und ihn als Präsident auf „neue Füße gestellt“, wie er sagt: Zwei neue Hallen wurden unter ihm gebaut, die Umkleiden renoviert, eine neue Gastronomie aufgebaut. „Jetzt war die Zeit reif“, sagt er lachend.

Für Eßmann war der Meistertitel die Krönung einer jahrelangen Reise. Er hatte den Klub in der zweiten Liga übernommen und nach einigen Jahren Anlauf 2018 in die Bundesliga geführt. Der Schlüssel zum Erfolg war laut Kas das, was ihn direkt vor dem letzten Spieltag so beeindruckt hatte: das stark ausgeprägte Zusammengehörigkeitsgefühl. Bei Profieinzelsportlern, die normalerweise das ganze Jahr über allein durch die Tenniswelt reisen, sei das nicht selbstverständlich.

Kas spricht von „vielen Eventualitäten und Variablen“, die in eine Bundesligasaison mit hineinspielen

In einer Tennis-Bundesligasaison sind einige Dinge nicht planbar, die Unwägbarkeiten lauern an allen Ecken: Stehen die Spitzenspieler an den Spieltagen zur Verfügung oder sind sie da noch bei ATP-Turnieren im Einsatz? Oft entscheidet sich ein Mannschaftseinsatz daran, ob der jeweilige Spieler bei einem Wettkampf zuvor eine Runde früher oder später ausscheidet. Bleiben die Spieler verletzungsfrei? Funktionieren die Doppel, die ja meist neu zusammengestellt werden? Kas spricht von „vielen Eventualitäten und Variablen“, die da mit hineinspielen. „Umso schöner ist es dann, wenn es ein Jahr ist, in dem viele Sachen aufgehen.“

Ein Beispiel war die kurzfristige Entscheidung von Roberto Carballes Baena, Nummer 55 der Weltrangliste, nach Auftritten in Übersee und vor den US Open noch einmal für zwei Wochen nach Europa zu kommen. So konnte der Spanier am letzten und entscheidenden Punktspielwochenende für den TC auflaufen. „Ich bin kein Fußballmanager, der einen Kader von 23 Spielern hat. Ich bin ja abhängig davon, wer auch da ist“, sagt Eßmann zu den Unwägbarkeiten. Selbst der verletzungsbedingte Ausfall der eigentlichen Nummer eins, Jiri Lehecka (zum Bundesligastart die Nummer 25 der Welt), der kein einziges Spiel bestritt, konnte aufgefangen werden. In großen Teilen von Luciano Darderi: Den Italiener hatte der Klub zu sich geholt, als er noch die Nummer 200 der Welt war. Jetzt steht Darderi auf Rang 34 und war „mit seiner ganzen Energie ein absoluter Leader, obwohl er erst 22 Jahre jung ist“, sagt Kas. „Der Typ war Wahnsinn.“

Auch andere TC-Spieler lieferten ab. Der Slowake Jozef Kovalik gewann zehn seiner zwölf Spiele und trat einmal sogar am Sonntag nach einer Nacht ohne Schlaf im Auto an, weil er am Tag davor bis 22 Uhr Qualifikation in Umag (Kroatien) gespielt hatte. „Die wollten das unbedingt“, betont Eßmann. Der Augsburger Constantin Frantzen, der vor der Saison verpflichtet worden war, erwies sich laut Kas nicht nur deshalb als Glücksgriff, weil er all seine sieben Doppel gewann, sondern auch, weil er eine „neue Dimension an Teamspirit“ hineinbrachte. Etwas, das er als langjähriger College-Spieler aus den USA kannte. Oder der junge Österreicher Lukas Neumayer, der als Nummer 318 der Weltrangliste an die Bundesliga herangeführt werden sollte und dabei laut Kas „über sich hinauswuchs“, indem er vier seiner fünf Spiele gewann.

Für Sonntag ist Eßmann mit Kas verabredet, die beiden werden zusammen Tennis spielen – und den Grundstein für die neue Saison legen. Eine Saison, in die der TCG in seinem 100. Jahr als deutscher Meister gehen wird.