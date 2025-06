Nach Gottfried von Cramm (1939), Boris Becker (1985, 1987, 1988 und 1996) und Michael Stich (1993) triumphierte damit erstmals eine deutsche Spielerin im Queen's Club. Der war in den vergangenen 52 Jahren den Männern vorbehalten gewesen, in diesem Jahr feierte die Frauenkonkurrenz ihr Comeback – mit einer unerwarteten Siegerin.

Mit ihren unterschnittenen Bällen auf der Vorhand- wie auf der Rückhandseite entnervte Maria ihre 14 Jahre jüngere Gegnerin komplett. Die Deutsche befand sich fast durchgehend in der Defensive, leistete sich aber so gut wie keine Fehler und erlief fast jeden Ball. „Es war so ein großartiges Turnier, ich habe jede Sekunde genossen, es war eine große Freude, hier zu spielen“, sagte Maria und dankte ihrer Familie im Publikum.

Schon mit herausragenden Siegen über die ehemalige Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan oder Australian-Open-Siegern Madison Keys aus den USA hatte Maria in dieser Woche ein Ausrufezeichen gesetzt. Vom 30. Juni bis 13. Juli schlägt die Tennis-Elite in Wimbledon auf. 2022 hatte Maria dort mit dem Halbfinaleinzug ihren größten Erfolg auf Grand-Slam-Ebene geschafft.

Maria ist die älteste Spielerin, die jemals ein WTA-500-Turnier gewann. Durch den Finalsieg steht die zweifache Mutter wieder unter den Top 50 und ist ab diesem Montag die deutsche Nummer eins vor Eva Lys. Ihren bisher letzten von nun vier Turniersiegen feierte Maria 2023 im kolumbianischen Bogotá.

Für Maria könnte der Titel von London die Trendwende in einer bislang verkorksten Saison einleiten. Vor dem Rasenevent in der englischen Hauptstadt steckte sie in einem Formtief und hatte seit April kein Spiel mehr gewonnen. Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres war Maria in der zweiten Runde gescheitert.