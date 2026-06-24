Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim Rasenturnier in Eastbourne souverän ins Viertelfinale eingezogen. Die 38-Jährige gewann gegen die russische Qualifikantin Anastassija Sacharowa klar 6:2, 6:1. Das Turnier an der englischen Südküste dient Maria als Generalprobe für den Rasenklassiker im Wimbledon , der am Montag in London beginnt. Sie hatte 2022 in Wimbledon das Halbfinale erreicht.

Von Beginn an dominierte Maria das Geschehen auf dem Platz. Gleich zweimal nahm sie ihrer 14 Jahren jüngeren Gegnerin den Aufschlag ab und gewann den ersten Satz nach nur 32 Minuten. Im zweiten Satz wurde es noch deutlicher. Nach 1:09 Stunden verwandelte Maria ihren ersten Matchball.



Daniel Altmaier musste dagegen sein Achtelfinale in Eastbourne verletzungsbedingt aufgeben. Im Match gegen den Belgier Zizou Bergs konnte der 27-Jährige beim Stand von 3:6, 2:3 nicht weiterspielen.