Jule Niemeier, deutsche Tennis-Nachwuchshoffnung aus Dortmund, brilliert beim Frauen-Turnier in Straßburg weiter und steht überraschend im Viertelfinale. Nachdem ihr Achtelfinale gegen die an Position sieben gesetzte Amerikanerin Shelby Rogers am Mittwochabend wegen Regens unterbrochen wurde, setzte sich die 21-Jährige tags darauf 6:4, 7:6 (6) durch. In der Runde der letzten Acht trifft die Qualifikantin auf die erfahrene Arantxa Rus aus den Niederlanden. "Es war eine harte Nacht für mich, 6:4, 2:1 zu führen - und dann wird das Match unterbrochen", sagte Niemeier nach dem unerwarteten Sieg über Rogers, die 2016 bei den French Open im Viertelfinale stand: "Ich bin einfach sehr glücklich jetzt." In der ersten Runde hatte Niemeier, Nummer 216 der Welt, die Französin Diane Parry besiegt (6:4, 6:3), es war ihr erster Sieg überhaupt im Hauptfeld eines WTA-Turniers.