Schauplatz des wichtigsten deutschen Frauen-Tennisturniers: Die Arena in Stuttgart sieht auch dieses Jahr fast so aus, als wäre alles normal - und doch ist vieles anders.

Interview von Gerald Kleffmann

Markus Günthardt verantwortet seit 2005 als Turnierdirektor Deutschlands größtes Frauen-Turnier, den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Der frühere Profi aus der Schweiz kann auf viel Erfahrung in seinem Metier zurückblicken. Der einstige Doppelspezialist und Davis-Cup-Spieler (der zwei Jahre lang auch Playing Captain war) leitete nach dem Ende seiner Karriere mehrere Turniere, darunter auch das bedeutende Masters-Event in Madrid sowie die ATP-WM in Hannover. Der 63-Jährige aus Zürich ist der ältere Bruder von Heinz Günthardt, 62, der die deutsche Ausnahmekönnerin Steffi Graf von 1992 bis zu deren Karriereende 1999 trainiert hatte. Ein Gespräch über ein diesmal ungewöhnliches Turnier in Schwabens Metropole, neue Marketingformen und Emojis.