Kommenden Montag wird Struff, derzeit Nummer 129, weitere Ranglistenplätze einbüßen. Das Hauptfeld für die US Open York (ab 24. August) hatte er ohnehin schon verpasst, beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in New York wird er in der Qualifikation an den Start gehen. Zu Beginn des Jahres war Struff noch die Nummer 42 der Welt und deshalb für alle größeren Turniere direkt qualifiziert. Nach einer Reihe von frühen Niederlagen kämpft er nun um den Anschluss. Zuletzt in Wimbledon gelangen ihm zwei Siege, ehe er in vier Sätzen gegen den späteren Finalisten Carlos Alcaraz aus Spanien verlor.