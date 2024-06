Erkrankt muss Vorjahresfinalist Jan-Lennard Struff seine Hoffnungen auf einen Coup beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart beenden. Der 34 Jahre alte Sauerländer könne nicht zu seinem Viertelfinale an diesem Freitag gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima antreten, teilten die Veranstalter kurz vor seinem geplanten Auftritt mit. Struff war der einzige verbliebene deutsche Teilnehmer beim mit 812 235 Euro dotierten Event auf dem Weissenhof. Er hatte die ersten beiden Runden zuvor jeweils in zwei Sätzen gewonnen. Im vergangenen Jahr hatte Struff in Stuttgart brilliert. Am Ende einer starken Woche verpasste er im Endspiel gegen US-Profi Frances Tiafoe nach einem vergebenen Matchball nur knapp den Titelgewinn.