Tennisprofi Jan-Lennard Struff verpasst nach Wimbledon auch das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Struff, 33, hat seine Teilnahme an den US Open in New York (28. August bis 10. September) als Folge seiner Hüftverletzung absagen müssen. Sein letztes Match hatte er am 22. Juni beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen bestritten, danach setzte er wegen einer überlasteten Hüfte aus, eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme. Der deutsche Davis-Cup-Spieler hatte in der ersten Jahreshälfte hervorragend gespielt und die Finals von Madrid und Stuttgart erreicht. In der Weltrangliste arbeitete er sich von jenseits der Top 100 auf Platz 21 vor. Damit war er zeitweise die deutsche Nummer eins.