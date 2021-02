Interview von Gerald Kleffmann

Iga Swiatek bot eine der großen Erfolgsgeschichten des vergangenen Sportjahres. Mit erst 19 Jahren gewann die Polin im Herbst 2020 den Titel der French Open. In Paris glänzte sie mit mutigem, aggressivem Tennis, und auch die aufkommende Euphorie, vor allem in ihrem Heimatland, schüchterte sie nicht ein. Am Ende errang sie ihre erste Grand-Slam-Trophäe. Alle Experten sind sich einig: Swiatek wird noch viele Siege erringen, auch bei den am Montag beginnenden Australian Open zählt sie zum erweiterten Kreis derer, denen Großes zuzutrauen ist.