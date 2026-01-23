Der Tennissport ist längst zum großen Geschäft angewachsen, wie umkämpft die Kuchenstücke sind, verdeutlichte Daria Saville. „Tennisspielerinnen bekommen nicht diese Werbe-Deals. Es sind die Spielerfrauen, die dem ästhetischen Bild eher entsprechen als wir verschwitzten Tennisspielerinnen“, monierte mal die Australierin. So ist es wohl. Influencerin Morgan Riddle, Freundin des Top-Ten-Mannes Taylor Fritz, soll allein in diesem Monat sechsstellig verdienen. In einem Podcast sagte die 28-Jährige: „Es ist fast ein Wettstreit zwischen uns bei Grand-Slam- und anderen Turnieren, wer während des Turniers mehr Geld verdient. Ich denke mir dann: Okay, du musst erst mal das Achtelfinale überstehen, sonst verdiene ich mehr als du.“ Die Tenniswelt wird immer bizarrer.
Kommentar von Gerald Kleffmann
Die von Novak Djokovic mitgegründete Vereinigung PTPA strebt nach Macht – mit der Unterstützung eines Hedgefonds-Riesen.
