MeinungTennisEine Spielervereinigung, die ein eigenes Profisystem bauen will? Die Tenniswelt wird immer bizarrer

Und tschüss: Novak Djokovic war 2022 Gründungsmitglied der Spielervereinigung PTPA – und verließ sie jetzt kurz vor den Australian Open mit Misstönen. (Foto: Joel Carrett/Imago/AAP)

Die von Novak Djokovic mitgegründete Vereinigung PTPA strebt nach Macht – mit der Unterstützung eines Hedgefonds-Riesen.

Der Tennissport ist längst zum großen Geschäft angewachsen, wie umkämpft die Kuchenstücke sind, verdeutlichte Daria Saville.  „Tennisspielerinnen bekommen nicht diese Werbe-Deals. Es sind die Spielerfrauen, die dem ästhetischen Bild eher entsprechen als wir verschwitzten Tennisspielerinnen“, monierte mal die Australierin. So ist es wohl. Influencerin Morgan Riddle, Freundin des Top-Ten-Mannes Taylor Fritz, soll allein in diesem Monat sechsstellig verdienen. In einem Podcast sagte die 28-Jährige: „Es ist fast ein Wettstreit zwischen uns bei Grand-Slam- und anderen Turnieren, wer während des Turniers mehr Geld verdient. Ich denke mir dann: Okay, du musst erst mal das Achtelfinale überstehen, sonst verdiene ich mehr als du.“ Die Tenniswelt wird immer bizarrer.

MeinungAustralian Open
:Einmal Federer die Hand schütteln? Macht 20 000 Dollar, bitte!

