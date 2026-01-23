Der Tennissport ist längst zum großen Geschäft angewachsen, wie umkämpft die Kuchenstücke sind, verdeutlichte Daria Saville. „Tennisspielerinnen bekommen nicht diese Werbe-Deals. Es sind die Spielerfrauen, die dem ästhetischen Bild eher entsprechen als wir verschwitzten Tennisspielerinnen“, monierte mal die Australierin. So ist es wohl. Influencerin Morgan Riddle, Freundin des Top-Ten-Mannes Taylor Fritz, soll allein in diesem Monat sechsstellig verdienen. In einem Podcast sagte die 28-Jährige: „Es ist fast ein Wettstreit zwischen uns bei Grand-Slam- und anderen Turnieren, wer während des Turniers mehr Geld verdient. Ich denke mir dann: Okay, du musst erst mal das Achtelfinale überstehen, sonst verdiene ich mehr als du.“ Die Tenniswelt wird immer bizarrer.