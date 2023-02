Finanzprofi besiegt früheren Top-Ten-Spieler: Der Kroate Matija Pecotic erstaunt die Tennisszene. Der 33-Jährige hat sich in Delray Beach seinen Traum erfüllt und erstmals ein Match auf ATP-Level gewonnen. Pecotic, der einem Full-Time-Job als "Director of Capital Markets" einer Immobilien-Investmentgesellschaft nachgeht, überraschte den US-Amerikaner Jack Sock mit 4:6, 6:2, 6:2. "Ich bin sprachlos, und das kommt nicht oft vor", sagte Pecotic, der nach dem verwandelten Matchball ungläubig die Hände über dem Kopf zusammenschlug: "Ich musste heute früher mit der Arbeit aufhören. Mein Chef hat mich freigestellt." Er werde seinen Boss, der in der Spielerbox saß, um einen weiteren freien Tag bitten. Nach einer College-Karriere an der Princeton University versuchte sich Pecotic ab 2014 als Profi und erreichte im darauffolgenden Jahr seinen Karrierebestwert als Nummer 206 der Welt. Dann bremsten ihn gesundheitliche Probleme aus, und Pecotic entschied sich, vorerst seine berufliche Karriere zu verfolgen. Die Leidenschaft für Tennis verlor die Nummer 784 der Welt nie. In Florida will Pecotic im Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Marcos Giron für die nächste Überraschung sorgen.