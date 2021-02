Die deutschen Tennis-Männer sind beim ATP-Cup in Melbourne im Halbfinale ausgeschieden. Das Team um Alexander Zverev verlor gegen Russland 1:2, der Weltranglistensiebte unterlag in seinem Einzel dem Weltranglistenvierten Daniil Medwedew 6:3, 3:6, 5:7 und musste sich dabei im zweiten Satz am Rücken behandeln lassen. Zuvor hatte bereits Jan-Lennard Struff beim 6:3, 1:6, 2:6 gegen Andrej Rublew eine Niederlage hinnehmen müssen. Den einzigen Punkt holten im abschließenden Doppel Struff und Kevin Krawietz, die sich gegen Jewgeni Donskoi und Aslan Karasew 6:3, 7:6 durchsetzten. Im Endspiel trifft Russland auf Italien.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat bei der "Grampians Trophy" in Melbourne den Einzug ins Halbfinale verpasst. Die 33-Jährige unterlag beim Vorbereitungsturnier auf die Australian Open in der Runde der letzten Acht der Griechin Maria Sakkari 4:6, 2:6. Wenig später teilten die Organisatoren mit, dass aufgrund der Zeitprobleme das Turnier vor dem Finale abgebrochen werde. Nach einem Coronafall bei einem Beschäftigten eines Spielerhotels waren am Donnerstag bei allen sechs Vorbereitungsturnieren keine Begegnungen ausgetragen worden.