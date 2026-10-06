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TennisZverev steht vor der Krönung seiner Karriere

Lesezeit: 4 Min.

Diese Partie bleibt sein letztes Match 2026: Jannik Sinner (rechts) bezwang Mitte Juli im Wimbledon-Finale Alexander Zverev.
Diese Partie bleibt sein letztes Match 2026: Jannik Sinner (rechts) bezwang Mitte Juli im Wimbledon-Finale Alexander Zverev.
Jürgen Hasenkopf/Imago

Da Jannik Sinner die Saison vorzeitig beendet, ist der Weg frei für Alexander Zverev: Er wäre die erste männliche deutsche Nummer eins der Weltrangliste seit Boris Becker. Nur wenige Punkte fehlen noch.

Von Gerald Kleffmann

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Um 10.31 Uhr am Dienstagvormittag erreichte die Öffentlichkeit eine Nachricht, die weitreichende Folgen im Männertennis haben wird. Die Firma Avima-Global, die sich als Management um die Belange des Italieners Jannik Sinner kümmert, teilte in wenigen Zeilen auf Englisch in einem Verteiler, weltweit an Medien versandt, mit: „Auf Anraten seines medizinischen Teams wird sich Jannik Sinner einer Behandlung wegen einer Knieentzündung unterziehen. Man hat sich entschieden, die Behandlung jetzt durchzuführen, um Jannik die nötige Zeit zur Genesung zu geben, bevor die Vorbereitungen auf das Jahr 2027 beginnen. Infolgedessen wird Jannik in der Saison 2026 keine weiteren Wettkämpfe bestreiten können.“

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