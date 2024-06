Der italienische Weltranglistenerste Jannik Sinner und die US-Amerikanerin Jessica Pegula haben die Rasentennisturniere in Halle/Westfalen und Berlin gewonnen. Sinner setzte sich beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Halle 7:6 (8), 7:6 (2) gegen den polnischen Ranglistenneunten Hubert Hurkacz durch, der im Halbfinale den Hamburger Olympiasieger Alexander Zverev aus dem Wettbewerb geworfen hatte. Pegula triumphierte beim WTA-Turnier in Berlin und schlug im Finale Anna Kalinskaja, die Freundin Sinners, nach Abwehr von fünf Matchbällen 6:7 (0), 6:4, 7:6 (3). Für Australian-Open-Gewinner Sinner bedeutete der Erfolg den ersten Titel auf Rasen und den insgesamt vierzehnten Turniersieg seiner Laufbahn. Pegula feierte ihren fünften Titel.

Für Alexander Zverev war in Halle im Halbfinale Schluss, seine Zuversicht für die kommenden Aufgaben ist dennoch gestiegen. „Ich muss noch ein, zwei Dinge besser machen, aber ich sehe meine Chancen dieses Jahr in Wimbledon viel, viel höher, als ich sie in den letzten paar Jahren gesehen habe“, sagte er bei den Terra Wortmann Open nach der Partie gegen Hurkacz.

Mit 6:7 (2), 4:6 musste sich Zverev am Samstag gegen den stark aufschlagenden Polen geschlagen geben. „Generell glaube ich, dass ich okay spiele“, sagte Zverev, für den dies das erste Turnier seit der bitteren Finalniederlage bei den French Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz war. Danach hatte er einige Tage Pause gemacht, um die Enttäuschung von Paris zu verarbeiten. Nun plant der Weltranglistenvierte vom 1. Juli an in Wimbledon den nächsten Anlauf auf den ersten Grand-Slam-Titel. Die Bilanz auf Rasen spricht eher gegen ihn. Bislang ist der gebürtige Hamburger im All England Lawn Tennis and Croquet Club nicht über das Achtelfinale hinausgekommen. Im vergangenen Jahr war in der dritten Runde gegen den Italiener Matteo Berrettini Schluss.