Alexander Zverev winkte noch einmal ins Publikum, dann verschwand der deutsche Tennisprofi mit gesenktem Kopf in die Umkleidekabine. Zum sechsten Mal in Serie hatte der Weltranglisten-Vierte seinem Angstgegner Jannik Sinner nur wenig entgegenzusetzen und verlor das Halbfinale von Indian Wells mit 2:6, 4:6. Zuletzt hatte Zverev den Südtiroler 2023 im Achtelfinale der US Open bezwingen können.

„Er hat versucht, aggressiver zu spielen. Er hat nicht sein bestes Tennis gespielt“, erklärte Sinner nach seinem ersten Finaleinzug beim Turnier der Masters-Serie in der Wüste. Im Finale kommt es überraschenderweise nicht zum Duell mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, der Spanier unterlag Daniil Medwedew 3:6, 6:7 (3).

Die komplizierte Anreise des Russen hatte vor Turnierstart für Schlagzeilen gesorgt. Aufgrund der Eskalation im Nahen Osten und eines Flugverbots in Dubai saß der US-Open-Sieger von 2021 zunächst fest. Medwedew reiste mit dem Auto in den Oman aus, flog von dort nach Istanbul und nach Los Angeles. Nach dem mit 9,4 Millionen US-Dollar (rund 8,1 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien zieht der Tennis-Tross weiter an die Ostküste: am Mittwoch beginnt in Miami Teil zwei des sogenannten Sunshine Double.