Am Mittwoch bestritten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz beim ATP-Turnier in Peking das Finale, und wie immer, wenn der Italiener und der Spanier gegeneinander antreten, ist danach Bezeichnendes in den sozialen Medien zu beobachten. In der Tennisgemeinde auf der Plattform X etwa präsentieren Interessierte auf ihren Profilen die spektakulärsten Ballwechsel zwischen den beiden, und weil es nun mal sehr viele von diesen gibt, quillt das Netz über.