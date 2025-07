Im Sportler-Dinosaurieralter von 37 Jahren spielt Laura Siegemund das Tennis ihres Lebens. Im Viertelfinale will sie in den Kopf der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka kriechen.

Von Gerald Kleffmann, London

Von außen betrachtet, muss es wahnsinnig anstrengend sein, Laura Siegemund zu sein. Ständig brütet es in ihr, sie tüftelt aus, welche Schläge sie wie trainiert, welche Taktik die richtige ist, welcher Schläger ideal ist; sie nimmt schon mal für den Rückschlag den einen Schläger und für den Aufschlag einen anderen, nur weil die Bespannungshärten minimal variieren. Sie grübelt sogar darüber, wie sie am besten abschaltet von all dem „Tamtam“, wie sie die Aufregung, die sie gerade in Wimbledon ausgelöst hat, nennt. Bloß nicht in die Stadt! Das „London Eye“, das Riesenrad am Ufer der Themse, bringt ihr nichts mehr. Dann lieber ein Krimi auf der Terrasse. Spannung entspannt sie.