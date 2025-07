Laura Siegemund hat ihren Erfolgslauf in Wimbledon fortgesetzt und die Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus dem Turnier geworfen. Die 37-Jährige besiegte die US-Amerikanerin am Freitag nach starker Vorstellung 6:3, 6:3 und zog erstmals in ihrer langen Karriere ins Achtelfinale des Rasen-Klassikers ein.

Dort trifft die Doppel-Spezialistin am Sonntag auf die Argentinierin Solana Sierra, die als Lucky Loser bei ihrem Wimbledon-Debüt bis in die Top 16 vorgedrungen ist. Siegemund, in der zweiten Runde bereits Siegerin gegen die gesetzte Leylah Fernandez, ist die letzte verbliebene Deutsche im Turnier.

Siegemund tritt in London auch noch im Doppel und im Mixed an, ihr Siegeszug im Einzel kommt auch für sie überraschend. Am Freitag entnervte sie die Weltranglistenachte von Beginn an mit ihrem flachen Spiel und vielen Stopps, Grundlinienduelle versuchte sie zu vermeiden. Das klappte hervorragend, Keys wirkte nicht auf der Höhe und produzierte viele einfache Fehler.

Auch im zweiten Satz war Siegemund die bessere Spielerin, ein Aufbäumen von Keys blieb aus. Siegemund nutzte ihren vierten Matchball zum Sieg. Vor Siegemund waren Eva Lys (2. Runde) sowie Tatjana Maria und Ella Seidel (jeweils 1. Runde) ausgeschieden.