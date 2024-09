Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Hua Hin (Thailand) nach einem Marathon-Match das Viertelfinale erreicht. Die 36-Jährige aus Metzingen gewann im Achtelfinale nach 4:09 Stunden gegen die an Nummer fünf gesetzte Wang Xiyu aus China 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1) und trifft nun in der Runde der letzten Acht auf die an Position drei gesetzte Chinesin Wang Xinyu oder auf Rebeka Masarova aus Spanien. Wie die WTA mitteilte, war es das erste Match auf Tour-Level seit 2011, das länger als vier Stunden dauerte. „Es war ein richtig gutes Match“, sagte die sichtlich entkräftete Siegemund, die beim Stand von 5:5 im dritten Satz eine medizinische Auszeit nehmen musste: „Wir haben uns einen harten Kampf geliefert und ich bin glücklich, als Siegerin daraus hervorgegangen zu sein.“