Luxemburg (dpa) - Tennisspielerin Laura Siegemund hat durch einen Überraschungserfolg den Einzug in das Viertelfinale des mit 250.000 Dollar dotierten WTA-Turniers von Luxemburg geschafft.

Die 31-Jährige aus Metzingen besiegte die an Nummer fünf gesetzte Slowakin Viktoria Kuzmova in 88 Minuten mit 6:2, 6:3. In der Runde der besten acht Spielerinnen trifft die ungesetzte Siegemund auf die Siegerin der Partie zwischen der Tschechin Denisa Allertova und Elena Rybakina aus Kasachstan. Titelverteidigerin Julia Görges aus Bad Oldesloe bestreitet ihren Turnierauftakt gegen die Japanerin Misaki Doi.