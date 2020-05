Bei der vom Deutschen Tennis Bund (DTB) organisierten Serie von Einladungsturnieren wurden die Vorrundengruppen und Austragungsorte festgelegt. Die 32 Männer spielen vom 8. Juni an in acht Gruppen in Troisdorf, Überlingen, Großhesselohe und Neuss. Die 24 Frauen beginnen eine Woche später in sechs Gruppen in Darmstadt, Versmold und Stuttgart. Wegen der Ansteckungsgefahr werden alle Matches unter strengen Infektionsschutzregeln ausgetragen, unter anderem ohne Zuschauer, Linienrichter, Ballkinder. Mit dem Turnier will der DTB den Spielern Matchpraxis verschaffen, wie Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann sagte. In der Vorrunde spielt die an Nummer eins gesetzte Laura Siegemund, Nummer 68 der Weltrangliste, gegen Carina Witthöft, die nach längerer Auszeit ein Comeback versucht. Zur Frauengruppe in Stuttgart gehören auch Alexandra Vecic, Halbfinalistin des Juniorenturniers der Australian Open, und Laura Schaeder. Bei den Männer trifft Jan-Lennard Struff, Nummer 34 der Welt, in Neuss auf Mats Moraing, Benito Sanchez Martinez sowie Peter Heller.