Am ersten Tag des ATP-Challenger-Turniers in Eckental haben die deutschen Tennistalente Erfolge feiern können. Der erst 17-jährige Max Rehberg vom TC Aschheim besiegte im Generationenduell den 35 Jahre alten Russen Teymuraz Gabashvili. Rehberg sicherte sich in Mittelfranken den ersten Satz mit 7:6, ehe Gabashvili im zweiten beim Stand von 5:2 für Rehberg aufgab. In Runde zwei beim mit 88 520 Euro dotierten Turnier wartet nun ein weiterer Russe: der an Nummer vier gesetzte Jewgeni Donskoi, der Alexei Watutin glatt besiegte (6:1 6:3). Neben Rehberg steht auch der Qualifikant Marvin Möller, 21, in der nächsten Runde. Der Hamburger gewann sein Match bei den internationalen deutschen Hallenmeisterschaften gegen den Ukrainer Illja Martschenko 6:3, 1:6, 6:1. Und auch der mit einer Wildcard gestartete Mats Rosenkranz hat zum Auftakt gewonnen: Er besiegte den an Nummer acht gesetzten Slowaken Martin Klizan 6:2, 6:2.