Kommentar von Nina Bovensiepen

Seit gut einem Jahr weiß der Deutsche Tennis Bund (DTB) von Vorwürfen sexualisierter Gewalt, die es gegen seinen Vize-Präsidenten Dirk Hordorff gibt. Ein paar Monate, nachdem der Verband dies erfahren hatte, besuchte Präsident Dietloff von Arnim den Mann, der sie erhoben hatte, den in Haft sitzenden ehemaligen Tennisprofi Maximilian Abel. Abgesehen von diesem Besuch hat der DTB bei der Aufklärung der Beschuldigungen nahezu alles falsch gemacht, was er falsch machen konnte. Er gibt in dieser Causa ein erbärmliches Bild ab, das wieder einmal deutlich macht, dass der Sport ein massives Problem mit der Aufarbeitung von "Me too"-Vorwürfen und (Macht-)Missbrauch hat.