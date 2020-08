Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams hat beim Tennisturnier von Lexington/USA eine überraschende Niederlage kassiert: Die 38-Jährige unterlag der in der Weltrangliste auf Platz 116 geführten Shelby Rogers im Viertelfinale 6:1, 4:6, 6:7. "Ich habe es mir irgendwie selbst schwergemacht", sagte Williams. Erstmals seit 2012 verlor Williams () gegen eine Spielerin, die außerhalb der Top-100 der Weltrangliste notiert ist. Das Turnier in Lexington wurde wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen ausgetragen, es diente als Vorbereitungsturnier für die am 31. August beginnenden US Open. Für das Grand-Slam-Turnier in New York hat nun eine weitere Spitzenspielerin abgesagt: Belinda Bencic aus der Schweiz, Halbfinalistin des Vorjahrs, verzichtet auf die Reise. Auch die beiden Titelverteidiger, Bianca Andreescu (Kanada) und Rafael Nadal (Spanien), treten nicht an.