Die Organisatoren sind mit der 25. Auflage des Tennisturniers in Eckental sportlich zufrieden - finanziell aber überhaupt nicht. Weil ein knapp fünfstelliger Betrag fehlt und ein Titelsponsor nicht in Sicht ist, droht das Ende der Traditionsveranstaltung.

Von Sebastian Winter

Wenn man mit Fabian Reisch über das Tennis-Challenger-Turnier in Eckental spricht, dann vernimmt man zunächst einmal eines: Erleichterung. Danach kommt ein wenig Zufriedenheit - über den sportlich positiven Verlauf der vergangenen Woche, die mit dem Turniersieg des Wahl-Tutzingers Daniel Masur endete. Und darüber, dass es keine Corona-Fälle gab. Am Schluss klingt aber vor allem eines durch: Hoffen und Bangen, ob es denn überhaupt weitergeht 2022 mit dem Traditionsstandort Eckental.

Turnierorganisator Reisch hat das mit knapp 45 000 Euro dotierte ATP-Turnier im Landkreis Erlangen-Höchstadt seit Monaten geplant, schließlich stand das 25-jährige Jubiläum an. "Wir mussten im August irgendwann die Entscheidung treffen, ja oder nein", sagt er. Die Corona-Pandemie gewann da gerade wieder an Wucht, mit dem Sponsoring sah es auch nicht so rosig aus wie sonst. Vor allem fehlten Eckental die großzügigen Corona-Zuschüsse der ATP, die es noch im vergangenen Jahr gegeben hatte. Damals unterstützte die Herrentennis-Turnierserie ihren kleinen Ausrichter in Mittelfranken mit knapp 75 000 Euro, wie Reisch berichtet. In diesem Jahr sind es 30 000 Euro weniger.

Zwischen 350 000 und 400 000 Euro sind als Etat für ein solches Turnier nötig

Zugleich gebe es immer mehr Auflagen, beispielsweise beim Brandschutz, außerdem war die Halle coronabedingt nur am Samstag mit 350 Besuchern ausverkauft. Die zweite Tribüne, mit der sie doppelt so viele Menschen zum Turnier hätten locken können, hatten sie gar nicht erst aufgebaut, weil das Virus in den vergangenen Wochen so stark zurückkehrte. Seit Jahren fehlt dem Turnier in Eckental außerdem ein Titelsponsor, so wie ihn die Wolffkran Open in Ismaning haben. Der Titel "Internationale deutsche Hallenmeisterschaften" hört sich zwar nett an, bringt aber kein Geld in die Kassen. Dass inzwischen auch bei Challenger-Turnieren Hospitality Pflicht ist, also die Übernachtung und Verpflegung der Spieler und Betreuer vom Turnierausrichter gestellt wird, macht die Sache nicht leichter. Zwischen 350 000 und 400 000 Euro benötige man als Etat für ein solches Turnier, sagt Reisch - und zieht ein bitteres Fazit: "Das Jubiläum war der Grund, warum wir das Turnier unbedingt durchziehen wollten. Finanziell lief es aber ganz schlecht in diesem Jahr. Unter diesen Voraussetzungen können wir das Turnier nicht weiterführen." Ein knapp fünfstelliger Betrag fehlt nun für die schwarze Null.

Es kam aber auch viel Unglückliches zusammen in diesem Jahr, während des Turniers hat es auch noch ein wenig durchs Dach hineingeregnet, teilweise mussten Autos von Sponsoren, die zu Besuch waren, aus dem Matsch vor der Halle herausgeschoben werden. "Das macht aber auch Eckental aus", sagt Reisch, der zwischendurch auch mal lächeln kann. Er hat schon einiges erlebt bei diesem Turnier. Immerhin hat in Daniel Masur nun wieder ein Deutscher gewonnen, zum ersten Mal seit 2017. Damals siegte Maximilian Marterer, der 20 Kilometer südlich zur Welt kam - in Nürnberg - bei seinem Heimturnier.

Detailansicht öffnen "Wir müssen schauen, dass wir bis Weihnachten noch ein großes Pferd an Land ziehen": Die Turnierorganisatoren Marcus Slany und Fabian Reisch (von links) mit dem neuen Sieger Daniel Masur. (Foto: Wolfgang Zink/Imago)

Die Bürgermeisterin von Eckental war am Sonntag beim Finale zu Gast, sie brachte das Goldene Buch der 15 000 Einwohner zählenden Marktgemeinde mit, Masur, sein US-amerikanischer Finalgegner Maxime Cressy und die Ballkinder durften sich dort eintragen. Masur wird die Turnierwoche wohl noch lange in Erinnerung behalten, für den 27-Jährigen war es der erste Einzelsieg auf deutschem Boden bei einem ATP-Turnier.

Vielleicht ist Masur zugleich der letzte Sieger in Eckental, auch wenn man das diesem kleinen, sympathischen Tennisflecken keinesfalls wünscht. Es wäre ein weiterer Turnierort, der von der Tennislandkarte in Deutschland verschwindet. "Es gibt immer weniger davon", sagt Reisch. Die Auflagen, das Geld, Corona. Der Turnierorganisator hofft noch auf ein kleines Wunder, damit es doch noch weitergehen kann, viel Zeit bleibt ihm nicht. "Wir müssen schauen, dass wir bis Weihnachten noch ein großes Pferd an Land ziehen", sagt Reisch, "sonst sieht es schlecht aus."