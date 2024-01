Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Arantxa Sánchez Vicario ist in Barcelona zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe wegen Vermögensverschleierung im Zusammenhang mit einem zurückzuzahlenden Bankkredit in Millionenhöhe verurteilt worden. Ins Gefängnis muss die frühere Rivalin der deutschen Spitzenspielerin Steffi Graf jedoch nicht. Das Gericht setzte die Strafe zur Bewährung aus, teilte die Justizpressestelle am Mittwoch auf Anfrage mit. Das sei bei diesem Strafmaß möglich, wenn keine Vorstrafen vorliegen, was bei Sánchez Vicario der Fall sei. Ihr Ex-Mann, der ihr Vermögen verwaltet habe, sei hingegen zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Diese Strafe könne nicht ausgesetzt werden. Sein Rechtsanwalt prüfe die Einlegung von Rechtsmitteln, schrieb die Zeitung La Vanguardia. Sánchez Vicario und ihr Ex-Mann wurden zudem verurteilt, der Bank mehr als 6,6 Millionen Euro zu zahlen.