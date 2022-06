Von Barbara Klimke, Berlin

Als alles vorbei war, setzte sich Sabine Lisicki auf den Rasen. Nicht auf die gepflegten Halme des Center Courts im 125 Jahre alten Lawn-Tennis-Turnier-Club Rot-Weiß im Berliner Grunewald; der Platz war noch für das Halbfinale zwischen Cori Gauff und Ons Jabeur reserviert. Stattdessen ließ sie sich im Schneidersitz auf dem Kunstrasen nebenan nieder, im Schatten eines Baumes. Im Pressezelt herrschten am Samstag Saunatemperaturen, das wollte man Lisicki ersparen, die gerade unter sengender Sonne ein Doppel beendet hatte. Ihr Berliner Schlussfazit - "es war für mich ein vernünftiges Turnier" - zog sie deshalb unter einer Linde.

Seit Anfang Mai ist Lisicki, 32, erst zurück auf der WTA-Tour, 18 Monate hatte sie an den Folgen einer schweren Knieverletzung laboriert, und das Berliner Turnier ist in dieser Zeit stets ein Fixpunkt für sie gewesen. Der Veranstalter stattete sie mit einer Wildcard aus, das öffnete ihr die Tore zur Qualifikation trotz eines Weltranglistenplatzes (Nummer 998), der im eklatanten Widerspruch zum Höhepunkt ihrer Karriere steht: Lisickis Vita umfasst ein Wimbledonfinale, das sie sie 2013 gegen die Französin Marion Bartoli verlor.

Die beiden Qualifikationsrunden in Berlin hat sie zwar nicht gemeistert; dafür schlug sie sich im Doppel-Wettbewerb an der Seite der zehn Jahre jüngeren Kanadierin Bianca Andreescu bis ins Halbfinale durch. Am Samstag war dann Endstation gegen die Spezialistinnen Storm Sanders (USA) und Katerina Siniakova (Tschechien) mit 1:6 und 3:6. Im ersten Satz hatten Lisicki/Andreescu kaum eine Chance, im zweiten konnten sie eine 2:0-Führung nicht nutzen. Aber als Lisicki aus dem Turnier verabschiedet wurde, folgte ihr donnernder Applaus. Der LTTC Rot-Weiß ist ihr Heimatklub, hier trainiert sie, wenn sie in Deutschland ist und ihre Berliner Familie besucht. Die Vorbereitung auf das Comeback absolvierte sie allerdings größtenteils im Tenniszentrum in Bradenton/Florida, wo so sie heute wohnt.

Keine Rückkehr nach Wimbledon

"Natürlich geht es besser, das weiß ich", sagte Lisicki, und spielte damit vor allem auf ihren Auftritt als Solistin an. "Aber nach so langer Zeit darf man nicht zu viel erwarten." Denn im Grunde, so erläuterte sie, sei ihre Absenz aus dem Spitzentennis nicht nur 18 Monate beschränkt gewesen, "sondern auf drei Jahre". Schon vor der schweren Knieverletzung warfen sie Blessuren zurück. Zufrieden ist sie nun vorerst mit ihrer Beharrlichkeit und Aggressivität auf dem Platz, ihrem "Kampfgeist", wie sie sagte: "Ich habe mir Chancen erspielt, beim nächsten Mal muss ich sie dann auch nutzen."

Noch immer sind die Grashalme ihr Lieblingsbelag als Tennisspielerin ("Rasen fühlt sich für mich zuhause an"). Zum grünen Klassiker nach Wimbledon, der am 27. Juni beginnt, wird sie trotzdem nicht reisen. Sie habe auch dort um eine Wildcard nachgesucht, ohne Erfolg. Die Qualifikation will Lisicki nicht bestreiten, unter anderem deshalb, weil in diesem Jahr bei den Championships in London die Weltranglistenpunkte gestrichen sind; das ist die Revanche der Profiorganisationen WTA und ATP für die Entscheidung des All England Clubs, wegen des Ukraine-Kriegs alle Spieler aus Russland und Belarus auszuladen. Für einen Aufstieg in der Rangliste ist Lisicki allerdings dringend auf Punkteturniere angewiesen.

Sie macht sich deshalb auf den Weg nach Bad Homburg, wo kommende Woche ein weiteres Rasenturnier vonstattengeht, das sie ebenfalls, wie Berlin, per Wildcard willkommen heißt. Als erste Gegnerin wurde ihr die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic zugelost.

Detailansicht öffnen Endstation Halbfinale: Cori Gauff muss sich Ons Jabeur geschlagen geben. (Foto: Claudio Gärtner/Imago)

Bencic, 25, allerdings hat zuvor noch einen Pflichttermin beim LTTC Rot-Weiß Berlin: Sie spielt das Finale am Sonntag (15.30) im Grunewald gegen die topgesetzte Tunesierin Ons Jabeur, 27. In der Mittagsglut am Samstag schlug Bencic im Halbfinale die Griechin Maria Sakkari (6:7, 6:4, 6:4), die bis dahin im Turnier keinen Satz verloren hatte. 3:07 Stunden dauerte die Hitzeschlacht bei 33 Grad auch deshalb, weil der erste Satz aus Bencics Sicht per Netzroller verloren ging. Sie brauchte zwei weitere Durchgänge, um wie im Vorjahr das Endspiel zu erreichten; damals unterlag sie Ljudmila Samsonowa aus Russland.

Jabeur gelang später das Kunststück, die 18 Jahre alte Cori "Coco" Gauff aus den USA zu bezwingen, 7:6, 6:2. Gauff, die French-Open-Finalistin auf Sand, hatte sich im Turnierverlauf auf Rasen fulminant gesteigert. Nach dem verlorenen Tiebreak im ersten Satz des Halbfinals unterliefen ihr jedoch zu viele Fehler, um den schnellen 3:0 Rückstand im zweiten Durchgang wettzumachen.

Hitze ist auch für das Finale angesagt, was Ons Jabeur wenig stört: "Ich komme aus Tunesien", erinnerte sie das Publikum: "Ich bin sowas gewöhnt."