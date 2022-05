Interview von Gerald Kleffmann

Für Sabine Lisicki ging am vergangenen Montag eine lange, schwierige Zeit zu Ende. Nach 18 Monaten kehrte die Wimbledon-Finalistin von 2013 auf den Tennisplatz zurück und bestritt wieder erstmals ein offizielles Turniermatch. Im Spätherbst 2020 hatte die inzwischen 32-Jährige eine komplizierte Verletzung im Knie erlitten. Bei einem ITF-Turnier in Bonita Springs, Florida, trat Lisicki in der Qualifikation an und gewann ihre erste Partie gegen die Japanerin Ena Shibahara mit 6:3, 6:4. Gegen die an Nummer eins gesetzte Rumänin Gabriela Lee unterlag sie dann am Dienstag mit 2:6, 2:6, aber das schmälerte die Freude kein bisschen, wie sie in einem Telefonat erklärt.