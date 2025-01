Die Weltranglistenerste Sabalenka, 26, strebt in Melbourne ihren dritten Titel in Serie an. Im Viertelfinale gegen Pawljutschenkowa, das über drei Sätze ging und 6:2, 2:6, 6:3 endete, hatte sie allerdings große Probleme mit ihrer furchtlosen Kontrahentin. „Ich habe heute einfach nur gebetet“, sagte Sabalenka. „Es war sehr schwer, sie spielt großartiges Tennis, und ich bin happy, dieses Match auf magische Weise irgendwie noch gewonnen zu haben.“

Die 20jährige US-Amerikanerin Coco Gauff war nach ihrer Niederlage „natürlich enttäuscht, aber nicht völlig niedergeschlagen“, wie sie anschließend sagte: „Es liegt noch viel Arbeit vor mir“, erklärte sie. Paula Badosa belohnte sich bei Mittagshitze von weit mehr als 30 Grad mit dem ersten Halbfinaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier in ihrer Karriere. „Ich bin sehr stolz, das zu erreichen“, sagte sie. Badosa war 2022 schon die Nummer der Weltrangliste, hat dann aber eine schwere Rückenverletzung auskurieren müssen. Es gab einem Punkt, an dem „mir die Ärzte sagten, es würde kompliziert werden, meine Laufbahn fortzusetzen“, erzählte sie im vergangenen Jahr. Zwischenzeitlich fiel sie aus den Top 100 des Rankings, erst 2024 kehrte sie in die Weltspitze zurück. Dass ihre nächste Herausforderung schwierig wird, weiß sie natürlich: Sabalenka hat jetzt 19 Matches in Serie in Melbourne gewonnen. Die beiden sind außerhalb des Tenniscourts sehr gut befreundet.