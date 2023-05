Gut zwei Wochen vor Beginn der French Open (22. Mai bis 11. Juni) hat Aryna Sabalenka der Roland-Garros-Titelverteidigerin Iga Swiatek auch auf Sand den Kampf angesagt. Die formstarke Belarussin bezwang die polnische Weltranglistenerste im Finale des Tennisturniers in Madrid am Samstag 6:3, 3:6, 6:3. Im zweiten Duell der derzeit besten Tennisspielerinnen der Welt binnen zwei Wochen zeigte Sabalenka, Siegerin der Australian Open im Januar, starkes Tennis und sicherte sich nach 2:26 Stunden ihren dritten Turniererfolg des Jahres. In Madrid triumphierte die Belarussin zum zweiten Mal nach 2021. Zuletzt hatte sie im Finale von Stuttgart das Duell mit Swiatek noch verloren. "Es ist unglaublich. Ich bin wirklich glücklich, dass ich gegen sie kämpfen und gewinnen kann. So sind unsere Matches für die Zuschauer nicht super langweilig", sagte Sabalenka: "Ich genieße es, auf Sand zu spielen, weil ich hier mehr Zeit habe. Es ist nicht super schnell, so kann ich meine Powerschläge nutzen."