Jelena Rybakina hat zum ersten Mal bei den WTA Finals triumphiert und dafür eine Rekordprämie im Frauentennis kassiert. Die ehemalige Wimbledon-Siegerin aus Kasachstan setzte sich im Endspiel in Riad gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (Belarus) mit 6:3, 7:6 (0) durch, ihr Siegerscheck war mit 5,23 Millionen Dollar (4,53 Mio. Euro) dotiert. Rybakina trat bei der zweiten Ausgabe der Finals in Saudi-Arabien in die Fußstapfen von Coco Gauff (USA), die Titelverteidigerin war diesmal in der Vorrunde ausgeschieden. US-Open-Siegerin Sabalenka musste sich wie bei ihrer ersten Endspielteilnahme bei den Finals geschlagen geben. Nach 1:47 Stunden verwandelte Rybakina im Tiebreak des zweiten Satzes den ersten Matchball.