16. August 2018, 18:50 Uhr Tennis Rüge von Federer

Der 37 Jahre alte Schweizer kritisiert die neue, junge Generation: Die sei nicht auf einem so hohen Level, "zum Glück für mich".

Zuerst verlor der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev sein Match. Schon wieder eine Auftaktniederlage für den Weltranglistenvierten, der nach dem 7:5, 4:6, 5:7 gegen den ungesetzten und spielerisch limitierten Niederländer Robin Haase auch im vierten Anlauf beim Turnier in Cincinnati sieglos blieb. Viel schwerer dürfte Zverev aber die ungewohnt deutliche Kritik von Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer getroffen haben. Die junge Generation sei "leider oder für mich persönlich glücklicherweise" nicht auf einem so extrem hohen Level wie seinerzeit die Youngster um Rafael Nadal, sagte der 37 Jahre alte Schweizer.

Rumms, das hatte gesessen, zumal Federer noch einen draufsetzte. "Als Rafa 19 war, hatte er schon 20 Turniere gewonnen, darunter die French Open", sagte der achtmalige Wimbledonsieger im Gespräch mit der in London erscheinenden Zeitung Daily Express: "Man muss sich mal wieder in Erinnerung rufen, wie gut schon der junge Rafa war." Wenn auch nicht so gut wie Björn Borg: "Er war wahrscheinlich der beste Teenager, der dieses Spiel je gespielt hat." Weit besser als Alexander Zverev, 21, Stefanos Tsitsipas, 21, Denis Schapalow, 19, und die anderen jungen Wilden der neuen Generation. Dennoch prophezeit er ihnen einen guten Weg. "Es gibt mittlerweile recht viele von ihnen unter den Top 50, das ist gut", sagte Federer, der als fast 22-Jähriger seinen ersten Grand-Slam-Titel gewann, 2003 in Wimbledon: "Sie pushen sich gegenseitig immer wieder ans Limit, denn keiner will der Letzte sein."

Das will Alexander Zverev ganz sicher nicht, immerhin ist der 21 Jahre alte Hamburger zurzeit der bestnotierte der Jüngeren - hinter Nadal, 32, Federer, 37 und dem Argentinier Juan Martin del Potro, 29. Zuletzt in Toronto und nun in Cincinnati haben den jungen Deutschen sein Spiel und seine Nerven allerdings verlassen. In Toronto maulte er nach der Viertelfinalniederlage gegen den Griechen Tsitsipas über ein "erbärmliches Spiel", in Cincinnati hielt er sich zumindest mit derlei Äußerungen zurück.

Dennoch ist Alexander Zverev mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. "Ich habe drei Turniere in unterschiedlichen Kategorien gewonnen", sagte er dem Internetportal Tennis TV: "München ist ein 250er, Washington ein 500er und Madrid ein Masters. Vielleicht kann ich ja noch einen draufsetzen." Bei den US Open, die am 27. August als viertes und letztes Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnen, will Zverev endlich seine bisher magere Bilanz bei den großen Turnieren aufpolieren. Seine Ergebnisse in New York sind allerdings ernüchternd. Bei seinen beiden Teilnahmen 2016 und 2017 kam er nicht über die zweite Runde hinaus.