Von Gerald Kleffmann

Roger Federer hat in Doha schon an ungewöhnlichen Orten Tennis gespielt. Er hat auf einem Boot mit Rafael Nadal Bälle geschlagen, über ein richtiges Netz. Er schlug im Cultural Village auf, im Kerzenlicht. Und einmal auf einem fliegenden Teppich. Besonders spektakulär wirkte ein Auftritt auf dem Wasser, als er auf einem ausgebreitetem Feld, das schwamm, seine Kunst vorführte. Aber selten zog ein Auftritt des nun 39 Jahre alten Schweizers die Blicke der Branche so auf sich wie an diesem Mittwochnachmittag. Federer spielte auf einem echten Tennisplatz ein richtiges Match. Und nicht eines zu Werbezwecken. Das hatte es exakt 405 Tage lang so nicht gegeben.

Nach einem Freilos in der ersten Runde wagte sich Federer nach seiner 13-monatigen Pause (aufgrund zweier Knie-Operationen) nun also wirklich wieder an ein offizielles Turnierduell heran. Der Engländer Dan Evans war sein Gegner. Eine unbequeme Aufgabe, auch wenn sich die beiden gut kennen und einander schätzen. Nach den Australian Open im Februar war Evans ja sogar von Federer gefragt worden, ob er mit ihm trainieren wolle. Für Tennisprofis ist ein solches Angebot so, als würden Kinder auf einer Geburtstagsfeier gefragt werden, ob sie Schokoladeneis wollten. Evans ist ein bisschen schnoddrig außerhalb des Platzes, und in England war es durchaus ein Thema, als er 2017 aufgrund Kokainmissbrauchs, durch eine Dopingprobe aufgedeckt, für ein Jahr auf der Tour gesperrt worden war. Aber er ist umgänglich, hat Humor und vor allem: Auf dem Platz spielt er so, dass einer wie Federer wunderbar seine Grenzen ausloten kann.

Evans, aus der früheren Industriemetropole Birmingham, malocht Tennis, als wäre er ein Handwerker, der die schweren Eisenwerkzeuge rausholt, dabei einen zerrissenen Blaumann trägt, Hände und Gesicht vom Öl verschmiert. Er ist kein filigranes Talent, aber zäh und somit war er genau der Richtige, um Federer voranzubringen. 20 Trainingssätze hatten die beiden in Dubai, wo Federer eine Wohnung unterhält, ausgetragen, wer wie viele gewann, verrieten beide nicht. "Ich fand, dass er ziemlich gut im Training war", befand Evans nur, aber er wusste ohnehin auch: "Alles ist anders, wenn man ein echtes Match bestreitet."

"Es war ein langer und schwerer Weg für mich", sagt Federer

Dieses Gesetz gilt in der Tat auch für 20-malige Grand-Slam-Sieger, wie die Partie nun zeigte. Federer, der sich vor dem Match mit dem Italiener Thomas Fabbiano warmgeschlagen hatte, wirkte noch rostig, er traf einige Bälle mit dem Rahmen, hatte bei Returns Probleme mit dem Timing, alles Folgen davon, dass er lange pausiert hatte. Sein starker Aufschlag gab seinem Spiel Stabilität, aber bei den Aufschlagspielen von Evans konnte er diesen selten in Bedrängnis bringen. Den ersten Satz errang er mit Mühe im Tie-Break (10:8), den zweiten Satz verlor er 3:6, im dritten Satz hatte Evans bei 3:3 zwei Breakbälle, Federer wehrte ab, vergab noch seinen ersten Matchball bei 5:4 und verwandelten den zweiten zum 7:6, 3:6, 7:5 - mit einem feinen Rückhandschlag die Linie entlang. Der Sieger riss im ersten Reflex die Arme hoch, und tatsächlich hatte sich diese zweite Runde bedeutungsschwangerer angefühlt, eher nach einem Halbfinale.

"Es war ein langer und schwerer Weg für mich", sagte Federer später im Interview auf dem Hartplatz vor knapp 2000 Zuschauern. "In meinem Alter zurückzukommen, ist nicht so leicht." Er lächelte, klang erleichtert. Auch wenn er zugab, "müde" zu sein, überwog die Freude. Er wollte gut schwingen, das war ihm phasenweise gelungen. "Es hat großen Spaß gemacht", sagte Federer. "Es fühlt sich gut an, zurück zu sein."

Im Viertelfinale trifft er auf den Georgier Nikolos Bassilaschwili, und dass Federer immer noch Professionalität vorlebt, verdeutlicht das Team, mit dem er nach Doha kam. Er ist mit beiden Trainern Severin Lüthi und Ivan Ljubicic angereist. Ron Yu, sein Vertrauensmann fürs Schlägerbespannen, unterstützt ihn, auch Fitnesscoach Pierre Paganini, der immer noch beeindruckt ist von seinem Chef. "Ich frage mich manchmal, warum er das alles noch macht", hatte der Schweizer der Zeitung L'Équipe kürzlich gesagt, "Roger ist ein Phänomen." Am Mittwoch bewies Federer das wieder. Die Tour hat ihn zurück.