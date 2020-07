Deutschlands Frauentennis-Chefin Barbara Rittner, 47, hegt Zweifel an der Austragung der US Open in New York (31. August bis 13. September). "Mein Bauchgefühl sagt mir, es wird mehr als schwer, die US Open durchzuziehen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen", so Rittner: "Und wäre ich eine unabhängige Topspielerin, würde ich auch nicht in die USA fliegen wollen, um dort ein Tennisturnier zu spielen." Nach Absage des ATP-Turniers in Washington, das ab 14. August den Neustart der Männer nach der Corona-Pause einläuten sollte, werden die Fragezeichen hinter dem Grand-Slam-Turnier in New York größer. Der US-Verband USTA erklärte am Dienstag jedoch, dass die Washington-Absage "in keinster Weise Einfluss" auf die US Open habe.