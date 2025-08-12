Der französische Tennisprofi Arthur Rinderknech, Bezwinger von Alexander Zverev in Wimbledon, ist während den Cincinnati Open bei großer Hitze zusammengebrochen. Im zweiten Satz im Duell mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime ging der 30-Jährige bei dem Turnier im US-Bundesstaat Ohio an der Grundlinie zu Boden.

Medizinisches Personal kümmerte sich um ihn. Zunächst entschied er sich nach einer Pause zum Weitermachen, gab später aber doch auf. Sein Kontrahent zog ins Achtelfinale ein. Die französische L’Equipe schrieb von 31 Grad, die sich allerdings wie 40 angefühlt hätten. Neben den Temperaturen machten dem Turnierveranstalter am Montag ein Feueralarm und weitere technische Pannen zu schaffen sowie ein Stromausfall, der zu einer 75-minütigen Unterbrechung führte.