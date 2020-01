Langzeit-Führender

Am 2. Februar 2004 stieg Roger Federer zur Nummer eins der Welt auf - und blieb 237 Wochen lang an der Spitze. Solange führte kein anderer Spieler die Weltrangliste ununterbrochen an. Jimmy Connors kommt auf 160 Wochen ohne Unterbrechung, Ivan Lendl auf 157 Wochen.

Insgesamt stand Federer bislang 310 Wochen - also fast sechs Jahre - lang an der Spitze, auch das ist Rekord. Pete Sampras kommt auf insgesamt 286 Wochen als Weltranglistenerster, Novak Djokovic bislang auf 275 Wochen.