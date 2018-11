13. November 2018, 17:53 Uhr Tennis Rainer Schüttler wird Kerber trainieren

Die beste deutsche Tennisspielerin hat einen neuen Coach gefunden. Bei den ATP-Finals deklassiert Kevin Anderson den Japaner Kei Nishikori. Gonzalo Higuain wird gesperrt.

Meldungen im Überblick

Tennis, Kerber: Der frühere Australian-Open-Finalist Rainer Schüttler soll Deutschlands bester Tennis-Spielerin, Angelique Kerber, zu weiteren Grand-Slam-Siegen verhelfen. Die Verpflichtung des Korbachers bestätigte Kerbers Manager am Dienstagabend. Demnach soll der 42-Jährige Ende November und damit nach Kerbers Urlaub die Betreuung der Wimbledon-Siegerin übernehmen. Schüttler soll in der kommenden Woche offiziell als Trainer der Kielerin vorgestellt werden.

Kerber hatte sich Mitte Oktober von ihrem vorherigen Trainer Wim Fissette getrennt und war bei den darauffolgenden WTA-Finals in der Vorrunde ausgeschieden. Der Zeitpunkt der Verpflichtung kommt so überraschend wie der Name. Schüttler hat als Profi-Trainer keinen besonders großen Erfahrungsschatz, verstärkte im Sommer 2017 das Trainerteam des eher unbekannten Serben Janko Tipsarevic. In den vergangenen Tagen hatten sich aber bereits Gerüchte verdichtet, dass Schüttler als neuer Kerber-Coach in Frage kommen könnte. Kerber wünschte sich als Fissettes Nachfolger einen deutschsprachigen Trainer, den sie mit Schüttler nun bekommt.

Tennis, Saisonfinale: Tennisprofi Kevin Anderson steht nach seinem zweiten Vorrundensieg beim Saisonfinale in London so gut wie sicher in der K.o.-Runde. Der Wimbledonfinalist aus Südafrika deklassierte den Japaner Kei Nishikori in 74 Minuten mit 6:0, 6:1 und ist kaum noch von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe "Lleyton Hewitt" zu verdrängen. Zum Auftakt hatte Anderson (32), der zum ersten Mal beim Turnier der acht Saisonbesten dabei ist, den Österreicher Dominic Thiem in zwei Sätzen bezwungen. Nishikori hat trotz des Debakels den Einzug ins Halbfinale am Samstag noch selbst in der Hand, weil er sich in seinem ersten Match überraschend gegen Rekordsieger Federer durchgesetzt hatte. Am Freitag trifft der 28-Jährige auf Thiem.

Anderson kann in London die bislang beste Saison seiner Karriere krönen. In diesem Jahr gewann er bereits die Turniere in New York und Wien - auf dem Weg zum Titel schlug er jeweils Nishikori. In Wimbledon verlor Anderson erst im Endspiel gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Serbe ist in der Gruppe "Guga Kuerten" am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ/Sky) der nächste Gegner des Hamburgers Alexander Zverev.

Fußball, Italien: Gonzalo Higuain vom AC Mailand ist nach seinem Ausraster im Spiel gegen seinen Ex-Klub Juventus Turin (0:2) für zwei Spiele gesperrt worden. Der 30-Jährige habe sich gegenüber dem Schiedsrichter "bedrohlich" verhalten, entschied das Sportgericht des italienischen Fußballverbandes FIGC. Higuain hatte die Rote Karte gesehen, nachdem er zunächst einen Handelfmeter vergeben hatte und später nach einer Verwarnung den Schiedsrichter sowie mehrere Juve-Spieler angegangen war. Der Argentinier hatte Juventus im Sommer verlassen, nachdem der millionenschwere Ronaldo-Transfer verkündet worden war.

Spanien, Real Madrid: Real Madrid hat die Trainerfrage geklärt. Der spanische Rekordmeister wird Interimscoach Santiago Solari nach vier Siegen in Folge zum neuen Mann an der Seitenlinie machen. Das bestätigte der spanische Verband FFF der Nachrichten-Agentur AFP. Eine Bestätigung vonseiten der Madrilenen steht allerdings noch aus. Solari hatte den Posten Ende Oktober kommissarisch übernommen, nachdem Ex-Nationaltrainer Julen Lopetegui nach einer Pleitenserie der Königlichen entlassen worden war. Solari, der bislang Trainer der B-Mannschaft war, überzeugte in den vergangenen zwei Wochen und fuhr in der Copa del Rey, in der spanischen Liga und in der Champions League 15:2 Tore in vier Partien ein. In der Primera División ist Real wieder bis auf vier Punkte an Tabellenführer FC Barcelona herangerückt.