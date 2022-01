Nichts als Freude im Gesicht: Rafael Nadal saß schon oft neben Pokalen. Aber selten so entspannt wie am Montag in Melbourne.

Von Gerald Kleffmann

Es dauerte nicht lange, da kam Rafael Nadal auf diese sechs Monate zu sprechen. Als er sich, in der zweiten Jahreshälfte 2021, von der Tennistour ausgeklinkt und alles versucht hatte, um seinen Fuß hinzukriegen. Er leidet am Müller-Weiss-Syndrom, einer Deformation am linken Mittelfußknochen. Er hoffte lange auf Besserung, doch "ohne jeden Erfolg, mit null Erfolg". Tausend Verletzungen hatte er in seiner bemerkenswerten Karriere, von einigen würde die Öffentlichkeit bis heute nichts wissen. Aber jetzt, mit 35? "Mental ist das viel härter", sagte er. Er wäre gerne in den Fitnessraum gegangen. In den Pool. Auf den Trainingsplatz. Stattdessen: hielt er zwei Krücken.